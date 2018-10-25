​Сургутянка пырнула ножом мужа, сделал селфи на его фоне и разослала фото знакомым

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая во время ссоры пырнула супруга ножом, сделала на его фоне селфи и разослала фотографию знакомым.

«Люди я пырнула ножом бывшего мужа. Меня три часа возили по травмам и гомам. Но я только сейчас все отмыла. Я походу тварь», - цитирует сообщение, которое среди ночи пришло приятелям семейной четы, «Новый день».

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина рассказал siapress.ru, что инцидент произошел вечером 24 октября. Всю ночь полицейские устанавливали обстоятельства произошедшего.

«В результате уголовное дело было возбуждено по статье о превышении пределов необходимой самообороны», - уточнила представитель ведомства.

Оказалось, что мужчина пытался задушить супругу и она, защищаясь, ударила его ножом. Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и состоял на учете у участкового.

У пары есть двухлетний ребенок.