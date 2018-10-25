​ЦБ отозвал лицензию у банка с отделением в Сургуте

Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка (УТБ). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

В документе поясняется, что отзыв лицензии связан с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Другим приказом от 25 октября в банке назначена временная администрация.

Как ранее сообщало siapress.ru, о проблемах в Уралтрансбанке стало известно весной 2017 года. Тогда правление банка приняло решение закрыть операционный офис в Нижневартовске. Клиентам был предоставлен выбор: либо обслуживаться в «Запсибкомбанке», либо сотрудничать с офисом в Сургуте, который до последнего времени продолжал свою деятельность.