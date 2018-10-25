В Сургуте вновь поднимают тему нового здания для Городского культурного центра

Депутат думы Югры Ринат Айсин обратился к главе Сургута Вадиму Шувалову и председателю городской думы Надежды Краснояровой с предложением заказать новый проект для здания Городского культурного центра – бывшего ДК «Строитель», построенного еще в конце 60-х годов прошлого века. Об этом он сообщил в своем видеообращении в социальных сетях.

«От избирателей часто поступают вопросы по функционированию Дворца культуры «Строитель» и хореографической школы № 1 (до переезда в микрорайон ПИКС она базировалась в здании ДК, расположенного в центральной части Сургута, прим. ред.). Здание находится в плохом состоянии и уже сейчас надо задуматься над проектом нового, - считает депутат. – На основании этих обращений я написал письма главе города и председателю думы, чтобы начать проектировать новое здание. Либо на месте старого ДК «Строитель», либо на месте бывшей базы СПОПАТ по ул. 30 лет Победы. Или приобрести уже готовое здание. Но что-то надо делать».

ГКЦ – одно из старейших учреждений культуры Сургута, в 2019 году ему исполнится 50 лет. Последний капитальный ремонт был в 1995 году. О необходимости реконструкции, в том числе – строительстве нового здания, в городе говорят последние лет 15. Более того, проекты реконструкции также разрабатывались, как минимум дважды. Редакция siapressотправила запрос в администрацию Сургута на предмет, почему ни один из них так и не был реализован, сколько бюджетных денег на них было потрачено и каковы перспективы у ГКЦ получить, наконец, новое здание.