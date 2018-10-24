​Половина сургутян не имеют финансовой подушки на случай неожиданного увольнения

65 процентов сургутян признались, что увольнялись с нелюбимой работы, несмотря на отсутствие другого варианта. На такой шаг их толкали плохое отношение руководства, большой объем неоплачиваемой работы и эмоциональное выгорание. Таковы результаты опроса, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 870 жителей города.

При этом 47 процентов жителей Сургута рассказали, что у них нет финансовой подушки на случай неожиданного увольнения. А у 53 процентов есть денежный резерв на период поиска работы.

38 процентов респондентов отметили, что от увольнения в никуда их может удержать только финансовый фактор. Два процента горожан не смогли бы уйти из-за привычки к конкретному месту работы, а 13 процентов не хотели бы подвести коллег. Каждого пятого сургутянина остановил бы страх не найти новую работу. А 27 процентов опрошенных признались, что их ничего бы не удержало на нелюбимой работе – нужно уходить, несмотря ни на что.

Периодически возникает желание уволиться у 38 процентов горожан, у 26 процентов такие мысли присутствуют постоянно, 28 процентов собираются увольняться в ближайшее время. У восьми процентов никогда не возникало желания уйти с текущего места работы.

«Если исключить негативные факторы, то часто сотрудники уходят из компании в никуда по причине отсутствия карьерного роста на текущем месте или желания поменять профессиональную сферу. Такие решения присущи PR-специалистам, журналистам, дизайнерам, event-менеджерам и другим. В первую очередь такие специалисты стремятся развивать свой творческий потенциал. Нередки ситуации, когда человек хочет кардинально поменять сферу деятельности, и ему нужно время, чтобы разобраться в себе и определиться с новой профессией», - отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.