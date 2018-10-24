​Сургутская травматологическая больница приглашает горожан на День открытых дверей

Суд над ханты

Суду, прокуратуре, а также администрации округа и лично губернатору стоит внимательно разобраться в сложившейся ситуации и прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях охотников-ханты. Хватит позорить округ на всю Россию