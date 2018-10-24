​Сургутская травматологическая больница приглашает горожан на День открытых дверей

В субботу, 27 октября, в Сургутской клинической травматологической больнице пройдет акция «День открытых дверей»
«Горожане без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы – нейрохирурга, невролога, терапевта и врача функциональной диагностики. Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга», - сообщили в пресс-службе медучреждения.
Акция состоится в рамках Всемирного Дня борьбы с инсультом.
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