​В ГИБДД назвали причины крупного ДТП в Сургуте, в котором пострадали трое детей

Во вторник, 23 октября, около 19.00 в Сургуте на регулируемом перекрестке «Югорский тракт - ул. Энергетиков» столкнулись три автомобиля, пострадали - восемь человек.

«Мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, отвлекся от управления и допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем Toyota Cotolla, под управлением водителя, мужчины 1986 года рождения. От удара Toyota отбросило на стоящbq впереди BMW, под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения», - рассказали об обстоятельствах столкновения в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В аварии пострадали водители японских иномарок, 18-летний пассажир Nissan, 40-летняя пассажир BMW, и пассажиры Toyota - 34-летняя женщина и дети в возрасте 1, 2 и 7 лет.

В ведомстве подчеркнули, что дети перевозились без удерживающих устройств.



Фото: К-Информ

Стоит отметить, что, судя по фотографиям с места происшествия, виновником аварии стал таксист.