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​Депутаты Сургута нашли, куда потратить дополнительные 560 миллионов из окружной казны

На внеочередном заседании думы Сургута депутаты приняли поправки в бюджет 2018 года. Поводом оперативно собраться стало выделение из окружной казны дополнительных 560 миллионов рублей.

«Большая часть дополнительных средств – 500 миллионов рублей – будет направлена на приобретение жилья для очередников. Прежде всего речь идет о жителях аварийных и ветхих домов, ожидающих переселения в капитальные квартиры. Именно для того, чтобы город успел до конца финансового года провести аукционы и получить средства из окружного бюджета, депутаты думы города и были созваны на внеочередное заседание», - пояснили в пресс-службе парламента.

Всего до конца года планируется предоставить порядка 480 квартир для очередников.

Кроме того, 8,8 миллиона рублей будут направлены на финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на улице Киртбая, где сейчас ведется активная застройка. Около 46 миллионов - на ремонты и реконструкцию городской сети автодорог. Порядка 4,7 миллиона - для частичного обеспечения повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках Указа Президента.

Стоит напомнить, что 16 октября на заседании думы Югры были приняты поправки в бюджет округа. В связи с образовавшимся профицитом в региональной казне на решение жилищной проблемы в округе было направлено 17 миллиардов рублей.


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Сегодня в 08:51, просмотров: 138, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
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а на школы?

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