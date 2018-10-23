​В Сургуте планируют ввести в эксплуатацию детсад в микрорайоне 20А

В сургутском детском саду, строительство которого с 2014 года ведется с задержкой, начались отделочные работы. График работ на объекте в микрорайоне 20А в онлайн-режиме проинспектировала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Глава города Вадим Шувалов и представитель подрядчика заверили, что до конца 2018 года детский сад будет введен в эксплуатацию. Сейчас ведутся, установка малых архитектурных форм, монтаж лифтового оборудования, в ноябре сад будет укомплектован оборудованием, мебелью, предметами интерьера. Задержка была связана с финансовым положением застройщика. Данные проблемы устранены», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.