​В Сургуте установят десять новых остановочных комплексов

В ближайшее время в Сургуте начнется монтаж десяти новых остановочных комплексов. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

Они будут установлена на проспекте Комсомольский «Мед.училище» (чётная сторона); Югорский тракт (37 мкрн) «По требованию» (КИА центр); Югорский тракт ( 35 мкрн) «По требованию» (КИА центр); ул. Пушкина «ул. Пушкина» (чётная сторона); проспект Пролетарский «24 мкр.»; улица Захарова «Взлётный» (чётная); улица Захарова «Взлётный» (нечётная); улица И. Захарова «Инженерная» (нечётная сторона); улица Захарова «ул. И. Захарова» (чётная); улица Захарова «ул. И. Захарова» (нечётная).

«До конца года, как и планировалось, будут установлены остальные — всего 31 новый автобусный павильон появится в нашем городе», - пообещал градоначальник.