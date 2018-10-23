​В Сургуте пройдет обсудят адаптацию мигрантов в рамках круглого стола

В субботу, 27 октября, в конференц-зале центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Сургута пройдет круглый стол, посвященный теме социальной и культурной адаптации мигрантов. Участниками станут социально-ориентированные некоммерческие организации.

Перед ними выступит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сургутского государственного университета Елена Шамухаметова.

На мероприятии обсудят проблемы адаптации личности и особенности социально–культурной адаптации мигрантов, проанализируют деятельность департамента культуры Югры и НКО по этому направлению

«Желающим принять участие в круглом столе необходимо направить заявку с указанием ФИО и общественного объединения на адрес otdeloos@admsurgut.ru, либо позвонив по телефону 52-21-94», - сообщается на сайте администрации города.

Состоится круглый стол с 10.00 до 14.00.