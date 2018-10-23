​Ученые выяснили, что безопасности полетов в аэропорту Сургута угрожают чайки

Пермские орнитологи целый год наблюдали за птицами в районе аэропорта Сургута и пришли к выводу, что безопасности полетов угрожают чайки, вес которых колеблется от 500 до 1000 граммов.

«Работы проводились в течение года на территории объекта в радиусе 15 километров. Ученые Пермского университета определяли характер орнитологической обстановки на аэродроме и выявляли условия, способствующие скоплению птиц», - цитирует «Открытый регион – Югра» представителя аэропорта.

Сейчас ученые составляют список рекомендаций для работников аэропорта по предотвращению столкновения птиц и самолетов.

Стоит отметить, что в 2016 году суд обязал МУП «Сургутский кадастровый центр Природа» ликвидировать полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в пятнадцати километрах от сургутского аэропорта. Свалка способствовала массовому скоплению птиц и угрожала безопасности движения воздушных судов.