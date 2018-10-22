Сургутский район был отмечен на форуме «Югра многонациональная»

Сургутский район вошел в число лучших муниципалитетов Югры, где проводится эффективная национальная политика. Об этом стало известно в ходе регионального форума «Югра многонациональная», который завершил на выходных свою работу в Ханты-Мансийске.

Эксперты регионального и федерального уровня высоко оценили усилия муниципалитета по гармонизации межэтнических отношений на своей территории. В шести поселениях Сургутского района работают консультационные пункты, где представители власти вместе с членами национальных диаспор оказывают всестороннюю помощь мигрантам.

К землякам в Нижнесортымском, Лянторе, Барсово, Белом Яре, Фёдоровском и Солнечном приходят те, кто столкнулся с проблемами на работе, при оформлении документов или попал в трудную жизненную ситуацию. С начала их работы туда поступило порядка ста обращений. Еще одна профилактическая мера – это телефоны доверия, куда в сложной жизненной ситуации могут позвонить иностранные граждане. Там количество обращений еще выше, более трехсот.

По результатам регионального конкурса глав городских и сельских поселений на лучшую организацию деятельности по укреплению межнационального мира и согласия третье место поделили глава сельского поселения Шапша (Ханты-Мансийский район) Любовь Овчерюкова и глава сельского поселения Солнечный (Сургутский район) Игорь Наумов.

До конца 2018 года администрация Сургутского района собирается проработать концепцию и приступить к реализации еще одного амбициозного проекта – «МФЦ для мигрантов». Он будет призван помогать иностранцам в оформлении документов.

В 2018 году мы ввели грантовую поддержку инициатив национальных объединений по нормализации межнациональных отношений. На 2019 г. мы практически вдвое увеличиваем финансирование этого направления и вводим ряд новшеств: обучение лидеров религиозных и национальных объединений, системные мероприятия в спортивных и образовательных учреждениях, поддержке национальных праздников и мероприятий и т.д. Администрация Сургутского района прекрасно понимает важность и серьезность проблемы нормализации межнациональных отношений. Мы стараемся отойти и «бумажного» чиновничьего подхода к решению этого вопроса и реализовывать именно практические мероприятия,

- заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.