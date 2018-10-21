​Администрация Сургута сдала сельхозкооперативу помещение без коммуникаций и пошла в суд взыскивать с бизнесменов арендную плату

Администрация Сургута не смогла взыскать арендную плату за помещение, которое в апреле 2017 года сдало сельскохозяйственному потребительскому сбытовому кооперативу «Ермак-Агро».

Предпринимателям удалось доказать, что мэрия предоставила им в пользование помещение, в котором отсутствовало подключение к существующим сетям тепло- и электроснабжения, водоотведения, к системе горячего и холодного водоснабжения. Договор аренды был расторгнут в ноябре 2017 года.

А материалах дела указывается, что кооператив неоднократно обращался в комитет по управлению имуществом администрации города Сургута с просьбой заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. В ответ кооперативу дали обещание, что в июле 2017 года все необходимые коммуникации подключат, а в октябре предложили самостоятельно заключить договоры с управляющей компанией. Управляющая компания в заключение договоров кооперативу отказала, сославшись на то, что он не является собственником помещения.

«Также в представленном отзыве ответчик просил арбитражный суд обратить внимание и на то обстоятельство, что на протяжении всего времени действия договора арендная плата возлагалась на сельскозозяйственных производителей округа – членов кооператива, которые ввиду неисполнения администрацией своих обязательств по договору так и не имели возможности для сбыта своей продукции в арендуемом кооперативом помещении», - рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Югры.

В инстанции, куда поступил иск от администрации Сургута к кооперативу, принято решение об отказе в удовлетворении требований.