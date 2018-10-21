​Авиатор из Сургута Сергей Шевчик рассказал всей стране об изобретенном им бюджетном самолете // ВИДЕО

Президент общественной организации « Авиационный спортивно-технический клуб «Полёт» Сергей Шевчик стал героем проекта «Настоящего времени» «Человек на карте».

Авиатор из Сургута рассказал о придуманной им модели бюджетного самолета для отдаленных сел «Ульяна» и социальном проекте «Самолет по доступной цене».

«По задумке Сергея, этот самолет будет по себестоимости в конструкторе продавать в селах севера, куда можно добраться только по воде (вокруг болота), и люди смогут сами его собрать, как мебель из IKEA», - говорится в описании сюжета.

На бюджетном самолете стоит двигатель от ГАЗели, который стоит в 10 раз дешевле аналогичных самолетных двигателей.

Сам себя Сергей Шевчик называет волонтером и признается, что содержит и его, и его идею - жена, которая работает предпринимателем.

Президент клуба «Полёт» - один из самых известных общественников Сургута. В 2009 году он совершил первый перелет из Сургута в Крым на собранном самостоятельно самолете. В 2014-м он повторил дальний перелет, взяв с собой 8-летнего сына.

«Человек на карте» – проект о людях, которые живут в современной российской глубинке. В центре каждой серии – герой, который сделал выбор в пользу провинции и стремится сделать жизнь вокруг лучше.