​Родители сургутских школьников планируют решать вопрос о пятидневке через президента

Тема пятидневной учебной недели в школах Сургута остается одной из главных для родительского сообщества. В инициативной группе, обсуждающей проблему в Viber, высказано предложение написать письмо в администрацию президента.

Эта идея уже нашла поддержку. «Только надо к письму приложить все отписки с округа и города», - добавила одна из участниц обсуждения.

Кроме того, обратиться напрямую к президенту активистов подтолкнуло заявление главы города Вадима Шувалова, от имени которого 18 октября в соцсетях опубликовано: «В Сургуте уже 37 общеобразовательных учреждений тестируют пятидневку на 17% классов. Однозначно можно сказать, что такая система обучения невозможна без увеличения количества уроков в будни и объема домашних заданий. При этом хочу заметить, что Администрация города повлиять на график обучения школьников не может, так как решение о его изменении принимает дирекция каждого образовательного учреждения».

Пост собрал критические комментарии сургутян, однако, как утверждают авторы, их удалили.

Стоит отметить, что пресс-конференция с участием директора департамента образования Анны Томазовой, посвященная количеству учебных дней в неделю, вызвала широкий общественный резонанс, однако, судя по всему, не внесла ясности в вопрос.

Чиновники от образования назвали уже ни раз озвученные причины, по которым дети в Сургуте учатся шесть дней в неделю: распределить уроки нельзя из-за СанПиНа, который не позволяет учиться больше положенного; учащиеся второй смены будут слишком поздно возвращаться домой; из-за большого количества актировок будет упущена часть программы и другие.

Но родители школьников убеждены, что нагрузка при переходе на пятидневку не увеличится, если исключить из программы допнагрузку и финансовую заинтересованность школ в шестидневке.

Стоит отметить, что в Сургуте ни одна школа полностью не перешла на пятидневку. Ряд директоров учебных заведений высказали мнение, что это невозможно.

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