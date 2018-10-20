​В МЧС опровергли информацию о взрыве в жилом доме Сургута

При пожаре в доме №32/2 на проспекте Мира в Сургуте, который произошел вечером 19 октября, не было взрыва. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«В 18.32 поступило сообщение от очевидцев. Они видели вспышку в окне. Прибывшие на место пожарные за пять минут потушили возгорание. Однокомнатная квартира повреждена на площади 40 квадратных метров. Но разрушений, характерных для взрыва, в помещении нет - ни одна из конструкций не повреждена», - пояснили в ведомстве.

Говорить о причинах пожара сейчас преждевременно. Дознователь, работавший на месте, сообщил о запахе бензина в помещении. Однако, загорелось ли там топливо, выяснится только после лабораторных исследований.

Ранее очевидцы в паблике К-Информ во «ВКонтакте» сообщили о том, что слышали хлопок, предшествующий пожару. Высказывалось мнение, что взорвался газовый баллон при установке натяжного потолка. Однако эту версию опровергла сама хозяйка квартиры.

Во время пожара никто не пострадал.