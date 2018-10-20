​Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Сургуте

В пятницу, 19 октября, на проспекте Мира в Сургуте произошел пожар в квартире дома №32/2. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 18.32. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Локализовать пожар удалось в 18.59.

«Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.



Фото: vk.com/kinform

В паблике К-Информ во «ВКонтакте» несколько очевидцев сообщили о том, что слышали взрыв перед тем, как начался пожар.

«Работники частной компании устанавливали натяжные потолки. Предположительно, во время монтажных работ взорвался газовый баллон», - сообщило агентство со ссылкой на собственные источники.

Позже к обсуждению ЧП присоединилась пользователь, которая утверждает, что она хозяйка квартиры. Она опровергла информацию о взрыве баллона при монтаже потолка: «Потолки были натянуты 6 лет назад, в квартире не было никаких баллонов!». Один из комментаторов со ссылкой на сотрудников экстренных служб сообщил, что взрывных устройств в квартире не обнаружено, а предварительная причина пожара - неисправная проводка.