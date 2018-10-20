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Суд над ханты

Суду, прокуратуре, а также администрации округа и лично губернатору стоит внимательно разобраться в сложившейся ситуации и прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях охотников-ханты. Хватит позорить округ на всю Россию

ОТ РЕДАКЦИИ: Полгода назад – в апреле 2018 – siapress опубликовал потрясающую по своему драматизму и жуткой нелепости историю о том, как охотникам из числа коренных малочисленных народов Севера приходится отстаивать в суде свое права на жизнь. Суть вкратце: оголодавший после зимней спячки медведь пришел на стойбище, где напал на человека – внука героя истории Якова Покачева. На следующий день охотник, взяв в подмогу соседей, отправится на поиски зверя, найдет его и ликвидирует. Все станут фигурантами уголовного дела – убивать медведя без лицензии в нашей стране запрещено, даже когда он реально угрожает жизни и здоровью.

Государство не просто оштрафовало охотников. У таежных жителей конфисковали оружие и транспорт (Бураны). Кроме того, началась длинная судебная тяжба, которая, как выяснил один из постоянных читателей нашего портала Атанас Атанасов, не прекратилась до сих пор.

Далее – история в его изложении.

Визит зверя

Началась эта трагикомедия полтора года назад, 25 марта 2017 года. Приехал Анатолий Иванович Сопочин по делам на стойбище к своему соседу Якову Тихоновичу Покачеву. Как вы, надеюсь, уже поняли, речь идет о хантах, «представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни», как их именует чиновничий лексикон. Соседи договорились, что Анатолий Иванович поможет Якову Тихоновичу собрать оленье стадо. Апрель – месяц, когда начинают рождаться оленята, беременные и только что родившие оленихи («важенки» как их называют ханты) – легкая добыча для медведя.

До середины апреля медведь должен еще спать. Но если шумом люди или рано наступившая весна его разбудили – жди беду. Такие медведи становятся шатунами. Они очень раздражены и агрессивны, а тем более медведицы-роженицы, еще и кормящие…

Нашим оленеводам крупно не повезло – они наткнулись на такую медведицу. Когда на крик Никиты, шестнадцатилетнего внука Якова Тихоновича, прибежали его дед и Анатолий Иванович, они нашли парня в крови. Убегая, медведица ударила его лапой по голове. По снегу видны были следы крупного медведя. Преследовать зверя не стали – надо было срочно везти парня в нижнесортымскую больницу. Слава Богу, парню помогли, сегодня ничего не угрожает его здоровью.

На особых условиях

Вернувшись на стойбище, Яков Тихонович связался со своим соседом по стойбищу Виталием Покачевым и предупредил его о шатуне.

По действующему законодательству, отстрелом таких хищников занимается подразделение Департамента недропользования и природных ресурсов, при обнаружении такого зверя необходимо сообщить в отделение полиции или напрямую в департамент.

Но в тайге, где власти на сотни километров от стойбищ, где связь очень неустойчива, соблюдение этих правил нереально, к тому же и не нужно.

Дело в том, что по федеральному и региональному законам, на территориях традиционного природопользования представителям малых народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, разрешено заниматься охотой без ограничения сроков, видов и количества добычи. И без оформления разрешения — при условии наличия охотничьего билета с особой отметкой (Прим. Ст. 19 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Российской Федерации» – охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-диционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления).

Он не остановится!

На следующий день, вооружившись охотничьими винтовками, соседи по угодьям Анатолий Иванович Сопочин, Яков Тихонович Покачев, Сергей Иванович Покачев и Леонид Иванович Кантеров отправились искать опасного зверя. В основном медведь кормится ягодами, орехами, корнями, но в случае нехватки пищи, как ранней весной, считается опасным хищником. Единожды напав на животное или человека и почувствовав запах крови, он становится охотником, начинает искать мясо. Такого медведя необходимо ликвидировать, он не остановится!

Охотники обнаружили медведя на берегу реки Соим, в 165 километрах от деревни Русскинской. Добытого зверя привезли на стойбище Якова Тихоновича, разделали тушу. Мясо разделили между со-бой, шкуру оставили хозяину. Разделывая тушу, обнаружили, что медведица – кормящая мать: «соски были набухшими, имелось грудное молоко».

Яков Тихонович попросил соседей помочь в поисках медвежонка, откликнулись Анатолий Сопочин и Сергей Покачев. На следующий день утром Виталий Покачев уехал домой (у него были неотложные дела), а трое охотников вернулись к берлоге. Медвежонка не нашли, но обнаружили следы двух годовалых пестунов, и на снегоходах направились на поиск. Охотники оставили «бураны», встали на лыжи и углубились в лес. Неожиданно пестуны сами выскочили на охотников. Один из них сбил Сергея Покачева с ног, второй встал на задние лапы (выше человеческого роста!) и пошел на других охотников. Раздумывать было некогда, прозвучали выстрелы.

Оказалось, у медведицы был еще и недавно родившийся медвежонок. Его останки нашли в желудках пестунов. Видимо, после нападения на Никиту, медведица больше в берлогу не вернулась, а изголодавшиеся пестуны утолили голод своим собратом. Попробовав мясо и кровь, они уже были потенциальными охотниками на животных и людей. Добыв медведей, охотники снова поделили шкуры и мясо, согласно традиции, и разъехались каждый по своим домам.

На этом все должно было закончиться, и по логике, и по закону.

Год расплаты

Однако чиновники были другого мнения – завели уголовное дело против охотников по статье «Незаконная охота». Начислили им «материальный ущерб» в размере 270 тысяч рублей (90 тысяч рублей за каждую особь бурого медведя), изъяли охотничьи ружья. Началось следствие, на допросы вызывали в Нижнесортымский, Русскинскую, Сургут не менее десяти раз. Полтора года уже длится эта история и Бог знает, когда завершится.

Почему называют то, что происходит уже второй год, трагикомедией?

Трагедия – потому что этим людям приходится нанимать адво-катов, ездить в суд или на допросы за сотни километров, а это большие денежные расходы. Тратится ценнейшее для них рабочее время лета и осени, когда «день года кормит». Никто эти убытки им не возмещает. Даже в их просьбе назначать слушания в суде в первой половине дня, чтобы до ночи успеть вернуться на стойбище, им от-казывают и назначают слушания дела на 14.00. Так судье и прокурору удобнее.

Комедией – потому что на слушании, которое состоялось 11 октября,

мы стали свидетелями дичайшей некомпетентности должностных лиц. Или может быть сознательной линии «перевоспитания» аборигенов: попытки показать им, кто в доме хозяин.

Если судья попытался бы объяснить себе, что такое территория традиционного природопользования, то он за полчаса бы вынес постановление о прекращении дела.

А выступления в суде привлеченных в качестве специалистов с окружных ведомств наводят на мысль задать нашему губернатору вопрос: Наталья Владимировна, откуда Вы набрали этих «специалистов»? Ведь они – пример дремучей некомпетентности! Плохи у Вас дела, если в Вашей администрации все специалисты таковы

По логике этих специалистов, абориген (употребляю этот термин, который адекватен «представителю малочисленных народов Севера, ведущему традиционный образ жизни») имеет право передвигаться с оружием только на территории своего родового угодья. Если он идет (или едет) к своему соседу в гости или по делам, то он на границе своего угодья должен оставить свое оружие и дальше следовать безоружным. А как он должен защитить себя на земле соседа (сына или брата, потому что угодья аборигенов, как правило, находятся по соседству) в случае встречи с медведем, волками или рысью?

Нарушением называют наши горе-специалисты то, что братья или соседи, живущие по соседству, решили рыбачить или охотится вместе на стойбище одного из них. На основании этого их понима-ния и судят наших подсудимых, так как они вместе охотились в угодье одного из них.

Другое «толкование» наших горе-специалистов относится и к термину «территория традиционного природопользования». Закон толкует территорию традиционного природопользования в широком смысле, как единую территорию традиционного природопользова-ния, включая все территории традиционного природопользования в целом. Для удобства законодатель разграничил территории про-живания семей и присвоил нумерацию. Ресурсами территории традиционного природопользования (родового угодья) пользуется хозяин угодья и его семья, а также другие аборигены, но вместе с ними или с его разрешения. Таким образом, при правильном толковании закона, основания для судебного преследования наших подсудимых отсутствует.

Мнение международного эксперта

Так как вопросы традиционного природопользования попадают и под действие международного права, на основании международных актов, трактующих специфические права аборигенов, актов, которые Российская Федерация подписала, а Государственная Дума ратифицировала, я решил проконсультироваться у Флориана Штамлера, профессора-исследователя, руководителя Группы антропологических исследований Арктического центра Университета Лапландии (Финляндия).

К слову, диссертация профессора Штамлера написана на базе изучения проблем сургутских ханты, так что он прекрасно знаком как с российским, так и с международным правом в обсуждаемой ситуации. Его мнение – основания для судебного преследования отсутствуют. Если аборигены обратятся в Европейский суд по правам человека, то они будут оправданы, а администрация автономного округа будет вынуждена оплатить им компенсацию в размере фактически понесенных расходов и плюс компенсацию за моральный ущерб.

Суду, прокуратуре, а также администрации округа и лично губернатору стоит внимательно разобраться в сложившейся ситуации и прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях охотников-ханты. Хватит позорить округ на всю Россию.

Если Сургутский районный суд решит, что коренные жители Югры действовали незаконно, то им придется доказывать своё право дальше, обращаясь в инстанции выше, и не дай Бог, в Верховный суд. Там это дело получит логический конец – оправдание аборигенов.

А если дойдет до Международного суда по правам человека – дело может получить международный резонанс. И позор нашим специалистам и судебной системе – в планетарном масштабе.

ФОТО А. Андронова


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19 октября в 14:32, просмотров: 272, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:48
Отличная статья! Чиновники некомпетентны. Суд вообще не вникает в доводы.
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 11:53
Сказочные долбоклюи

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