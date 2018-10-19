​В Сургутском районе мигрант украл часть дороги

С базы в районе 54 километра автодороги Нефтеюганск – Сургут похищена 51 дорожная плитуа на сумму около 600 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 33-летнего трудового мигранта.



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«Следствием установлено, что подозреваемый, заметив на отдаленном от основной трассы участке дороги плиты, решил их присвоить и, арендовав специальную технику, вывез с территории, впоследствии продав их строительному предприятию. Правоохранителям удалось изъять и вернуть законному владельцу 41 плиту, 10 - были использованы при ремонте дорог», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.