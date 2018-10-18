​«Наше время» будет искать экстремизм среди молодежных субкультур

Муниципальное автономное учреждение Сургута по работе с молодежью «Наше время» готово заплатить 100 тысяч рублей за услуги по организации и проведению мониторинга для молодежных субкультур для выявления фактов распространения экстремистской идеологии. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок 16 октября.

В документе к закупке сказано, что победитель аукциона должен будут разработать программу мониторинга и провести его в вузах и ссузах города, охватив не менее 500 человек в возрасте от 14 до 25 лет.

В конечно счете исследование должно дать оценку социально-психологического климата в среде учащийся молодежи; выявить отношение к фактам распространения экстремисткой идеологии и девиантного поведения; выявить отношение респондентов к современным субкультурам; а также определить особенности общественного мнения респондентов, принадлежащих к разным возрастным категориям.