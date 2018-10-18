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​У «Тюменьэнерго» новый гендиректор

Гендиректора компании «Тюменьэнерго» Сергея Савчука освободили от должности. Такое решение было принято на совете директоров.

О причинах увольнения официально не сообщалось. Одна из возможных причин - неэффективная деятельность: по итогам второго квартала 2018 года убыток компании составил 2,3 млрд рублей.

На должность генерала энергопредприятия назначен Александр Мелихов. Его кандидатуру Совет директоров компании утвердил накануне. Официальная информация на сайте компании появилась сегодня. Там же опубликована краткая биография нового управленца.

Александр Мелихов – уроженец Ростова-на-Дону, в 2005 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «финансы и кредит», затем Московский педагогический государственный университет по специальности «менеджмент организации». Имеет большой опыт государственной гражданской службы. В последние пять лет трудился в промышленной сфере: занимал руководящие должности в АО «НПО «Росэнергомонтажспецстрой» им. В.А. Бонеско и АО «Стройтрансгаз». В июне 2016 года назначен генеральным директором АО НПО «СВАРОГ», в ноябре 2017 – генеральным директором ООО «Ямалспецстрой».


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Сегодня в 14:35, просмотров: 229, комментариев: 0


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