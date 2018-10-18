​Сургутянин уснул на заднем сиденье автомобиля, проснулся и задержал автовора

34-летнего сургутянина подозревают в угоне автомобиля. Мужчина ночью попытался украсть машину с уснувшим в ней пассажиром.

«Потерпевший с другом катался по ночному городу, припарковав Mitsubishi возле парка «Кедровый лог», последний отошел по делам на несколько минут. Проходивший мимо гражданин, увидев заведенный автомобиль, решил доехать домой. Когда транспортное средство тронулось с места, на заднем пассажирском сиденье проснулся друг водителя, который и задержал угонщика. После чего о произошедшем друзья сообщили в отдел полиции. Злоумышленнику удалось проехать на угнанном автомобиле около 100 метров», - рассказали в пресс-службе УМВЛ по Сургуту.

Несмотря на курьезность преступления, наказание подозреваемому грозит весьма серьезное - до пяти лет лишения свободы.