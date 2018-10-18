​СурГПУ подтвердил статус ведущего инновационного вуза России

Сразу пять программ СурГПУ вошли в число лидеров Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России».
Одними из лучших вузовских программ России эксперты проекта назвали направления обучения, которые реализует СурГПУ: «Экономика», «Управление персоналом», «Социология», «Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании».
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет заместитель директора ДГХ Константин Карпеткин // ONLINE 19 октября в 12.00