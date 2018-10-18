​В Сургутском районе в ДТП пострадал младенец

Днем в среду, 17 октября, два пожарно-спасательных расчета выезжали на место столкновения автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ-2114 в Сургутском районе. Авария произошла на 32 километре автодороги «Сургут - Лянтор».
В ДТП пострадали три человека - водитель ВАЗа и два пассажира иномарки, в числе которых ребенок 2018 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения Сургута, сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».
Стоит отметить, что из-за снегопада дорожная обстановка в округе ухудшилась. За минувшие сутки зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими.
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет заместитель директора ДГХ Константин Карпеткин // ONLINE 19 октября в 12.00