​Департамент образования Сургута запустил онлайн-опрос о школьных поборах

Департамент образования Сургута предлагает родителям школьников пройти онлайн-опрос по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города.

Сургутянам предлагают ответить на десять вопросов. Судя по ним, чиновников интересует, знают ли родители школьников, куда жаловаться на незаконные сборы денег, как они относятся к платным услугам в образовательных учреждениях и доступна ли им достоверная информация о них.