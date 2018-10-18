​В Сургутском районе будут судить двух жителей Казахстана за убийство и попытку похитить автомобиль

Прокуратуры Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух граждан Казахстана. Мужчина обвиняются в совершении нескольких тяжких преступлений, которые они совершили на территории Сургутского района в августе 2017 года.
Иностранцы незаконно пересекли границу с Россией. Прибыв в округ, они решили украсть автомобиль местного жителя. Во время нападения один из обвиняемых выстрелил в главу семейства и пытался убить его сына.
«Затем они попытались запустить двигатель автомобиля, но не смогли и с места преступления скрылись. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
Обвиняемые дожидаются суда под стражей.
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