​В Сургутском районе будут судить двух жителей Казахстана за убийство и попытку похитить автомобиль

Прокуратуры Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух граждан Казахстана. Мужчина обвиняются в совершении нескольких тяжких преступлений, которые они совершили на территории Сургутского района в августе 2017 года.

Иностранцы незаконно пересекли границу с Россией. Прибыв в округ, они решили украсть автомобиль местного жителя. Во время нападения один из обвиняемых выстрелил в главу семейства и пытался убить его сына.

«Затем они попытались запустить двигатель автомобиля, но не смогли и с места преступления скрылись. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Обвиняемые дожидаются суда под стражей.