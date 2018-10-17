​Прощание с погибшим в ДТП профессором СурГУ Василием Мархининым состоится 18 октября

В четверг, 18 октября, с 13.00 до 14.30 в прощальном зале морга Сургута состоится прощание с доктором философских наук, профессором Сургутского государственного университета Василием Мархининым. В 16.00 в столовой СурГУ (пр. Ленина, 1) пройдет поминальный обед. Информация об этом размещена в паблике вуза во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/surgu

70-летний Василий Мархинин погиб вечером 16 октября в ДТП на улице Энергетиков.

СИА-ПРЕСС выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Васильевича.