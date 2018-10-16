​В центре Сургута иномарка насмерть сбила человека

Вечером во вторник, 16 октября, на улице Энергетиков в Сургуте в ДТП погиб пешеход.

«Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Honda. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи», - сообщается в паблике К-Информ во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/kinform

По данным агентства, погибший - 70-летний преподаватель Сургутского госуниверситета.