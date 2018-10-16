​В зимнем расписании аэропорта Сургута появятся рейсы по новым направлениям

В новом зимнем сезоне из аэропорта Сургута самолеты будут летать по 30 внутренним и международным авиалиниям. В расписании, которое начнет действовать с 28 октября, появятся новые рейсы, а также будет увеличена частота полетов по востребованным направлениям, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, с 30 октября авиакомпания Utair запускает прямой рейс в Пермь, который будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Впервые этой зимой планируется открытие новых рейсов авиакомпании «Ижавиа». Рейсы будут выполняться на Як-42 с 29 ноября один раз в шесть дней по маршрутам «Нижневартовск - Сургут - Нижневартовск», «Сургут - Ижевск - Краснодар - Ижевск - Сургут», «Сургут - Самара - Симферополь - Самара - Сургут».

Также увеличится частота регулярных рейсов из Сургута в Новосибирск. Рейсы S7 Airlines будут выполняться ежедневно с 28 октября на Embraer 170. Вместе с тем,

Станет больше чартерных рейсов, выполняемых из сургутского аэропорта, по таким востребованным зимой направлениям для отдыха как Краби, Камрань, Пхукет, Утапао, Санья. Полеты будут производиться раз в 12 дней и выполняться авиакомпаниями «Икар», Royal Flight, AZUR air, Red Wings.

«Драйвером внутренних перевозок по-прежнему останется Москва. В зимнем сезоне маршрут Сургут-Москва-Сургут будут обслуживать авиакомпании – Utair, «Аэрофлот», «Победа». Совокупное количество вылетов из Сургута в Москву составит 8 рейсов в сутки», - отметили в пресс-службе.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.