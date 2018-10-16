​Сургут попал в десятку самых дружелюбных городов России

Сургут расположился на девятом месте рейтинга самых дружелюбных городов России. Список из 150 городов по добрососедству составлен аналитиками портала недвижимости Domofond.ru.

Лидером рейтинга на протяжении последних трех лет остается город Грозный. Вторую и третью позиции заняли Нальчик и Анапа.

Сургут спустился вниз на одно место, уступив восьмую позицию Альметьевску. Нижневартовск и вовсе покинул список лидеров.

Нижние строки рейтинга заняли город Бузулук, Воскресенск и Ногинск.

Участники опроса оценивали утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10. В исследовании приняло участие 60 212 человек.