​Кот мастера из Сургута помогает восстанавливаться главному редактору «Эха Москвы» после операции

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов восстанавливается после операции, которую он перенес 13 октября. Переживающих за него подписчиков он успокаивает фотографиями в соцсети Instagram. На одной из них видно, что больничные будни журналиста скрашивает плюшевый кот, созданный мастером из Сургута Диной Ситниковой.



Фото: instagram.com/aavst/

«Фотографию мне показали друзья, - призналась Дина в беседе с корреспондентом siapress.ru. - Приятно, что мои игрушки скрашивают непростые времена таким людям».

Игрушки сургутского мастера сегодня стали весьма популярным презентом среди москвичей. Дина Ситникова шьет их больше четырех лет с разрешения художника - Васи Ложкина.

Алексей Венедиктов был срочно госпитализирован в Москве с острой болью в почке. Операция прошла успешно.