​Прокурорская проверка в Сургутском госуниверситете завершилась возбуждением уголовного дела

Прокуратура Югры выявила ряд нарушений федерального законодательство в Сургутском государственном учреждении. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведенной проверкой установлены факты неэффективного и нецелевого использования государственного имущества, неоформления прав на земельный участок под объектами недвижимости, нарушения при распоряжении специализированным жилым фондом, учете рабочего времени и оплате труда, расходовании средств на проведение культурно-спортивно-массовых мероприятий, а также проведении закупочных процедур», - отмечается в сообщении.

В частности, в общежитиях университета жили не нуждающиеся в жилье люди, которые, более того, не были сотрудниками учреждения.

При проведении закупок допускались факты «несвоевременного возврата поставщикам денежных сумм, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, искусственного дробления заказов, несоблюдения процедуры признания запроса котировок в электронной форме, а также несоответствия извещения о проведении аукциона предъявляемым требованиям».

Нарушения трудового законодательства выражались в необоснованном учете затрат рабочего времени лиц, фактически отсутствующих на рабочем месте.

После прокурорской проверки в отношении работника университета возбуждено уголовное дело. Кроме того, внесено представление в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой.