​Назван самый аварийный день этого года в Сургуте

17 мая 2018 года в Сургуте произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Статистику на своей странице в соцсети опубликовал глава города Вадим Шувалов.

«Помните, когда за праздники многие автолюбители сменили резину на летнюю, а 17 мая выпал снег? Только за те сутки было зарегистрировано более 80 ДТП», - написал он.

Также, согласно цифрам, самыми аварийными месяцами стали февраль и период с мая по июль. «В причинах июльской аварийности мы ещё разбираемся, а пока прошу автомобилистов соблюдать ПДД, на дорогах беречь себя и окружающих. И, как я уже писал, пора переобуваться на зиму!», - напомнил градоначальник.

В целом, количество аварий в городе уменьшилось, но количество пострадавших и погибших в них выросло.



Инфографика: vk.com/id377553209