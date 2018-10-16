​Жителя Белого Яра подозревают в жестоком убийстве экс-супруги: убил и спрятал в лесу

Полицейские Сургутского района раскрыли убийство 25-летней жительницы поселка Белый Яр. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший муж.

О пропаже девушки в середине сентября сообщила ее мать. Во время розыска, стражи порядка установили, что в день исчезновения пропавшая общалась со своим экс-супругом.

«Мужчина был проверен на полиграфе. Исследование подтвердило его причастность к исчезновению бывшей родственницы», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

Также выяснилось, что бывшие супруги не могли решить, с кем будет жить их ребенок, из-за чего часто конфликтовали.

«В тот день между ними произошла ссора, в результате которой мужчина ударил, а впоследствии задушил женщину. Тело убитой он спрятал в лесном массиве», - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу.