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​Прокуратура продолжает отстаивать позицию «Победы» в деле о пьяных пилотах в аэропорту Сургута

Сургутская транспортная прокуратура подала апелляцию на решение Арбитражного суда Югры, вставшего на сторону аэропорта Сургута в деле о пьяных пилотах «Победы». Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на материалы суда.

11 сентября аэропорту удалось оспорить в суде представление прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства внесли его после проверки, проведенной по обращению авиакомпании «Победа».

Прокуратура требовала от аэропорта устранить найденные нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц. Также в представлении указывалось, что медработник аэропорта не выдал пилотам справку об отстранении от полета и не направил их в лечебное учреждение. Однако суд признал правовой акт недействительным.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Медикам аэропорта пришлось отстранить от полета пилотов, которые должны были выполнить рейс по маршруту «Сургут - Махачкала». Позже стало известно, что летчики уволены «по обоюдному согласию».


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Сегодня в 17:24, просмотров: 106, комментариев: 0


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