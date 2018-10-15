​В Сургуте вынесли приговор похитителю бизнесмена, тело которого нашли на трассе под Ишимом

Один из похитителей сургутского предпринимателя, который пропал 16 января 2015 года, отправится в колонию строгого режима на семь лет. Приговор гражданину Азербайджана вынес Сургутский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Как сообщалось ранее, подсудимый с подельниками решили похитить бизнесмена ради выкупа. Они дождались его у дома, ударили битой по голове, усадили в свою машину, связали скотчем и повезли в сторону Тюмени. Потерпевший скончался 17 января от болезни сердца. Тело погибшего похитители выкинули в кювет на трассе под Ишимом.

В отношении еще одного соучастника ранее также вынесен обвинительный приговор, двое других находятся в розыске.