​Сургутская авиакомпания пытается через суд взыскать долг с завода, которому оказывала услуги в 2016 году

Авиакомпания «СКОЛ» пытается взыскать 800 тысяч рублей с завода «Элкап», базирующегося в поселке Федоровский Сургутского района. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Югры.
«Истец ссылается на неисполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных авиакомпанией «СКОЛ» в 2016 году авиационных услуг. В частности, выполнению авиаперелетов на воздушном судне Cessna Grand Caravan 208-B по маршруту «Полигон - Сургут - Берёзово» и обратно», - пояснили в пресс-службе инстанции.
В течение пяти дней суд решить вопрос о принятии исковых заявлений к производству.
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