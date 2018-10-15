​Сургутская авиакомпания пытается через суд взыскать долг с завода, которому оказывала услуги в 2016 году

Авиакомпания «СКОЛ» пытается взыскать 800 тысяч рублей с завода «Элкап», базирующегося в поселке Федоровский Сургутского района. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Югры.

«Истец ссылается на неисполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных авиакомпанией «СКОЛ» в 2016 году авиационных услуг. В частности, выполнению авиаперелетов на воздушном судне Cessna Grand Caravan 208-B по маршруту «Полигон - Сургут - Берёзово» и обратно», - пояснили в пресс-службе инстанции.

В течение пяти дней суд решить вопрос о принятии исковых заявлений к производству.