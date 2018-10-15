​В Сургуте задержан подозреваемый в жестоком убийстве

Сыщики задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Преступление совершено в пятницу, 12 октября, в бане СОТ «Авиатор», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время застолья гость нанес ножевое ранение в шею хозяину бани. От полученных телесных повреждений потерпевший скончалась на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.