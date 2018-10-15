​В Сургуте совершено разбойное нападение на магазин // ВИДЕО

Двум жителям Нефтеюганска 20 и 28 лет грозит 10 лет лишения свободы за украденную коробку конфет. Молодые люди в ночь с 25 на 26 сентября вооружились ножом и совершили разбойное нападение на магазин, расположенный на улице Московской в Сургуте.
«Около полуночи в магазин зашли двое мужчин, совершили покупку, расплатились банковской картой и вышли. Спустя некоторое время они вернулись и, угрожая женщине ножом, потребовали отдать деньги из кассы, но продавец не растерялась и дала налетчикам отпор. В результате злоумышленники похитили лишь упаковку конфет, которую схватили, выбегая из магазина», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.
В настоящий момент подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления, лишение свободы на срок до 10 лет.
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