​В Сургуте совершено разбойное нападение на магазин // ВИДЕО

Двум жителям Нефтеюганска 20 и 28 лет грозит 10 лет лишения свободы за украденную коробку конфет. Молодые люди в ночь с 25 на 26 сентября вооружились ножом и совершили разбойное нападение на магазин, расположенный на улице Московской в Сургуте.

«Около полуночи в магазин зашли двое мужчин, совершили покупку, расплатились банковской картой и вышли. Спустя некоторое время они вернулись и, угрожая женщине ножом, потребовали отдать деньги из кассы, но продавец не растерялась и дала налетчикам отпор. В результате злоумышленники похитили лишь упаковку конфет, которую схватили, выбегая из магазина», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

В настоящий момент подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления, лишение свободы на срок до 10 лет.