​Арендное жилье в Сургуте - самое дорогое на Урале

В Сургуте с начала года аренда однокомнатных квартир подорожала на 15,9 процента. Сейчас в среднем снять однушку можно за 16 714 рублей. Двухкомнатная квартира обойдется в 22,6 тысячи рублей (+5,7%), трехкомнатная - 25,1 тысячи (+8,5%). С такими показателями экономическая столица Югры расположилась на седьмом месте в России и первом - в УрФО рейтинга крупных городов страны по средний ставке аренды на квартиры. Список составлен порталом «Мир Квартир».

Самая дорогая аренда— в Москве. Здесь снять среднюю «однушку» обойдется в 32 907 рублей в месяц. За столицей идут сразу два города с практически одинаковыми ставками – Сочи (21 861 руб./мес.) и Петербург (21 847 руб./мес.). На четвертом и пятом местах – Симферополь (21 105 руб./мес.) и Севастополь (20 154 руб./мес.).

Список самых дешевых городов по аренде квартир возглавил Магнитогорск (6552 руб./мес.), также недорого можно поселиться в «однушке» в Чебоксарах (6954 руб./мес.), Курске (7015 руб./мес.), Нижнем Тагиле (7061 руб./мес.) и Кургане (7169 руб./мес.).

В третьем квартале ставки на съемное жилье поднялись в 43 городах, в 23 городах аренда стала доступней. Прирост составил 1,2 процента. Средняя ставка на квартиры с одной комнатой по всем городам составила 11 569 рублей в месяц.