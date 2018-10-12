​В Сургуте вынесли приговоры участникам банды сбытчиков поддельных купюр

Четверо жителей Сургута получили сроки за сбыт поддельных купюр.

«Подсудимые приобрели у неустановленного следствием лица поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номинальной стоимостью 5 тысяч рублей в количестве 208 штук в целях дальнейшего их сбыта на территории Сургута. Они сбывали поддельные купюры в различных торговых точках, совершая там покупки. За несколько дней им удалось сбыть восемь фальшивок, после чего их действия были пресечены сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сургутский городской суд отправил подсудимых в колони на 2 года 10 месяцев.