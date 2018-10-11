«Газпром Переработка» снизила цену на свой недостроенный офис в Сургуте

Цена продажи недостроенного офиса «Газпром Переработки» в Сургуте вновь снизилась. Соответствующая конкурсная документация размещена на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка». Сейчас стартовая цена здания составляет 1 миллиард 229 миллионов рублей, а заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 6 ноября.

«Газпром Переработка» уже не первый раз пытается продать свой недостроенный офис. Здание было выставлено на продажу еще весной этого года и тогда цена составляла почти два миллиарда рублей. В сентябре компания вновь объявило торги и уменьшила начальную сумму до 1 миллиарда 416 миллионов рублей, однако и тогда желающих купить офис не нашлось.