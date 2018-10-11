​В Сургуте из школы №5 эвакуировали более 700 учеников

Утром в четверг, 11 октября, в сургутской школе № 5 сработала пожарная сигнализация. В 10.23 на место прибыли семь пожарных расчетов. Персонал эвакуировал из здания 703 обучающихся.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», - сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Пострадавших в результате инцидента нет. Информация о повреждениях в электрощите передана в обслуживающую организацию. Учебный процесс восстановлен. На месте работает дознаватель.