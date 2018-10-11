​Девочка, выпавшая из окна в Сургуте, скончалась в больнице

Врачам не удалось спасти жизнь девочки, которая днем 10 октября выпала из окна четвертого этажа дома на улице Мелик-Карамова в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. Следователи начали процессуальную проверку по факту происшествия.



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«По данным следствия, девочка потянулась за собакой, находившейся на подоконнике, в результате была задета москитная сетка, которая выпала из окна вместе с ребенком и домашним животным. В настоящее время следователи проводят работу, направленную на установление причин и обстоятельств происшествия. Изучаются условия проживания и воспитания ребенка», - уточнили в ведомстве.

Уточняется, что семья погибшего ребенка - благополучная, учетах в органах системы профилактики не состояла.

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