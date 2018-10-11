​В Сургуте директор турфирмы обманул не менее 20 горожан

В Сургуте расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Чувашской республики, которого подозревают в мошенничестве.

Являясь руководителем туристической фирмы, мужчина не выполнил договорные обязательства перед заказчиками.

«Не менее 20 жителей Сургута в разные периоды времени приобрели в данной фирме туристические путевки, однако отправится в путешествие так и не смогли. По предварительным данным общая сумма ущерба составила около четырех миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.