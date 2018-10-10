​Потянулась за собачкой: в Сургуте из окна четвертого этажа выпала 6-летняя девочка

В среду, 10 октября, на улице Мелик-Карамова в Сургуте из окна четвертого этажа выпала шестилетняя девочка. Ребенок госпитализирован, сообщили siapress.ru в пресс-службе городской полиции.

По предварительным данным, девочка потянулась за собачкой, оперлась на москитную сетку и выпала из окна вместе с животным.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Врачи сургутского травмцентра борются за жизнь малышки, которая находится в крайне тяжелом состоянии.