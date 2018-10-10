​По факту ДТП с четырьмя погибшими в Сургутском районе возбуждено уголовное дело

Обстоятельства смертельной автоаварии, которая произошла 9 октября в Сургутском районе, будут устанавливаться в рамках расследования уголовного дела. Оно возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В целях получения дополнительных данных о причинах и обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами ДТП, либо проезжавшим место ДТП в первые минуты после аварии, с просьбой позвонить следователю по телефонам: 8(3462) 34-60-82, 8-922-419-86-21, либо на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52. Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию», - говорится в сообщении ведомства.



Фото: 86.мвд.рф

Около 13.00 во вторник на автодороге «г.Сургут – г.Лянтор» столкнулись Mitsubishi Pajero и ВАЗ-21120. Водитель и пассажиры отечественной легковушки, в числе которых была трехлетняя девочка, погибли. Водитель внедорожника госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По данным УМВД Югры, водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу.