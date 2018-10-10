​Сургутянин спас детсадовца, оставленного на улице без присмотра: «Ребенок громко плакал и кричал»

В Сургуте прохожему пришлось перелезть через забор, чтобы попасть на территорию детского сада «Сезам» и помочь оставшемуся на улице без присмотра ребенку.

Происшествие сняла на видео очевидец, высказав предположение, что малыша забыли на улице. Ролик опубликован в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». «Детский сад «Сезам». Оставили ребёнка на улице. Ребенок очень громко кричал и плакал. Прохожий перелез через забор и провел малыша», - говорится в посте.



Скрин видео vk.com/kinform

Сургутяне активно обсуждают инцидент. Некоторые уже нашли «виноватых» - вахтера и воспитателя.

В образовательном учреждении подтвердить или опровергнуть факт инцидента не смогли. «Я сама только что пришла на работу, - пояснила в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru вахтер. - Заведующая сейчас занята, она собрала у себя воспитателей».