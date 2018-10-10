Сургутскую «долину нищих» открыли для проезда и будут содержать за счет городского бюджета

Шлагбаум, закрывающий въезд в ТСЖ «Березка-1», прозванное в народе «Долина нищих», демонтирован. Теперь территорию, которую содержали жители района, будут обслуживать за счет бюджета Сургута.



Фото: пресс-служба ОНФ в Югре

«Администрацией города выделены средства из бюджета на содержание объекта «Благоустройство территории 21-22 микрорайона» с 1 октября текущего года. Также заключен договор от 27 сентября с муниципальным предприятием «Дорожные ремонтные технологии» на выполнение работ по содержанию внутриквартального проезда и тротуаров», - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре.

Именно «фронтовики» добились через прокуратуру восстановление прав жителей микрорайона 21-22. Они жаловались на закрытый доступ к собственным жилым домам, а также на незаконное навязывание уборки муниципальных дорог на территории поселка собственникам домов.