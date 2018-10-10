​В Сургуте под суд пойдет ОПГ мошенников, в которую входили сотрудники ГИБДД

Прокуратура передала в суд дело организатора преступной группы, который за 1,5 года обманул страховые компании на 1,7 миллиона рублей.

Банда действовала в Сургуте с 2016 года. Организатор вовлек в нее сотрудников фирмы, исполнительным директором которой являлся, а также ряд сотрудников ГИБДД. Зарабатывали мошенники, направляя в страховые компании фиктивные документы о якобы совершенных ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Югры сообщили, что в ходе следствия обвиняемый в мошенничестве возместил ущерб в полном объеме. В отношении еще шести участников организованной группы уголовное дело расследуется.